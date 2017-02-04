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  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Париже мужчина с мачете напал на охранников Лувра
CA-NEWS (CA) - 29-летний уроженец Египта ранил одного из охранников знаменитого музея мачете. Другие охранники начали стрелять, и попали в преступника, сообщили 4 февраля ряд СМИ.

Нападавший, по словам парижского прокурора Франсуа Мулинса, приехал в столицу Франции из Дубая в прошлом месяце по туристической визе. Неизвестно, были ли у него сообщники, или он действовал самостоятельно.

Мужчина, вооруженный двумя мачете, подошел к солдатам, охранявшим Лувр, и напал на них. При этом египтянин выкрикивал фразу «Аллах Ахбар». Охранники три раза выстрелили в преступника, чтобы остановить его. Одна из пуль попала мужчине в живот. Маньяк в тяжелом состоянии госпитализирован.

При нем обнаружили рюкзак, в котором были баллончики с краской. Никаких взрывчатых веществ в сумке не нашли.

Президент Франции похвалил действия охранников Лувра и отметил, что их подготовка предотвратила террористическое нападение.

У злоумышленника при себе не было документов, которые помогли бы установить его личность. В этом полиции пригодились данные с мобильного телефона. Оба мачете египтянин купил во французском магазине оружия.

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