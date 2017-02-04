Премьер Франции считает нападение у Лувра терактом

- Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал "терактом" инцидент с нападением на патрульных военных у Лувра, передает РИА Новости.

Утром в пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.

"Военный, находившийся при исполнении, подвергся нападению, очевидно, в рамках попытки атаки, носившей террористический характер. Необходимо оставаться осторожными, но у меня есть эта информация", — сказал Казнев, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Ранее глава парижской полиции Мишель Кадо также заявил, что выкрики нападавшего позволяют думать о том, что он планировал совершить теракт.