Премьер Франции считает нападение у Лувра терактом
- Азия и мир, происшествия
- 17:12, 04 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал "терактом" инцидент с нападением на патрульных военных у Лувра, передает РИА Новости.
Утром в пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.
"Военный, находившийся при исполнении, подвергся нападению, очевидно, в рамках попытки атаки, носившей террористический характер. Необходимо оставаться осторожными, но у меня есть эта информация", — сказал Казнев, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
Ранее глава парижской полиции Мишель Кадо также заявил, что выкрики нападавшего позволяют думать о том, что он планировал совершить теракт.
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