После атаки у Лувра США должны поумнеть, — Трамп

CA-NEWS (CA) - Расследованием вооруженного инцидента занимается группа по борьбе с террором прокуратуры Парижа. Отрыто производство по статьям «Попытки убийства, предпринятые при отягчающих обстоятельствах, связанных с попыткой теракта» и «Создание преступной группировки, преследующей террористические цели».

Как сообщает ТАСС, также к расследованию подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД.

Напомним, сегодня мужчина с двумя рюкзаками попытался войти в подземный торговый центр, расположенный рядом с Лувром, и напал с мачете на патрульных солдат, которые пытались его остановить. Военные открыли огонь из автоматов — нападавшего с пулевыми ранениями госпитализировали. Посетители Лувра были эвакуированы, а район, где все произошло, оцеплен.

Позднее префект Парижа Мишель Кадо сообщил, что злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги, а премьер-министр Франции Бернар Казнев отметил, что, судя по всему, «нападение носило террористический характер».

Произошедшее уже прокомментировал Дональд Трамп. В своем Twitter президент США заявил, что на Лувр напал радикальный исламский террорист, и призвал американцев сделать выводы из произошедшего.

«Новый радикальный исламский террорист только что совершил нападение у музея Лувр в Париже. Туристы были блокированы внутри. Франция вновь на острие. США пора поумнеть», - отмечает он в своём сообщении.