Беларусь готова в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном, - президент Александр Лукашенко

CA-NEWS (UZ) - Беларусь готова в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

"У нас намечаются хорошие отношения с новым руководством Узбекистана", - подчеркнул глава Белоруссии.

Президента этой страны Шавката Мирзиеева, избранного после смерти Ислама Каримова, Александр Лукашенко охарактеризовал с положительной стороны, отметив также достоинства сформированной им команды. "Рассчитываем в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном, они к этому готовы", - считает белорусский лидер.

Напомним, 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. Мероприятие прошла в уникальном формате под общим названием "Большой разговор с Президентом".