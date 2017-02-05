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  5 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Тысячи лондонцев прошли маршем против готовящегося визита Трампа

CA-NEWS (CA) - В Лондоне в субботу, 4 февраля, прошла многотысячная акция протеста. Несколько тысяч человек сначала собрались перед зданием посольства США, протестуя против миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Затем прошли маршем от посольства США до здания парламента Великобритании с требованием к британскому правительству отозвать приглашение Трампу посетить Великобританию с государственным визитом.

Протестующие скандировали «Тереза Мэй, позор тебе!», сообщает Associated Press. Ожидается, что парламентарии обсудят вопрос готовящегося визита Трампа позже в февраля.

Ранее онлайн-петиция с требованием к Мэй отозвать приглашение набрала более 1 млн подписей, в британском правительстве выступают за то, чтобы визит Трампа состоялся.

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