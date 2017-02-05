РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Латвия построила забор длиной в 23 км на границе с Россией
CA-NEWS (CA) - Латвия установила забор на границе с Россией длиной в 23 км. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной службы Латвии Евгения Позняк, передает издание Delfi.

Строительство забора началось в 2015 году и планируется завершить в 2019 году, рассказала она. По ее словам, в 2017 выделено €6,3 млн, которые пойдут на строительство 60 км забора.

По информации издания, минимальная высота забора составит 2,7 м, передает РБК.

О том, что Латвия собирается построить забор на границе с Россией длиной в 90 км, заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в октябре 2015 года. Такая мера нужна для того, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из России, пояснил он.

Козловскис отметил, что с помощью забора Латвия также стремится защитить другие страны Евросоюза. «Ясно, что ни одно из задержанных лиц оставаться в Латвии вовсе не хочет», — уверен глава МВД.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Досалиев Эльмир Акуналыевич
депутат БГК (Республика - Ата-Журт), инженер по материалам группы реализации инвестиционных проектов министерства транспорта и дорог КР
Макенов Ренат Кормонкоджеевич
начальник Управления земельных ресурсов при мэрии г. Бишкек
Мамбеталиев Замирбек Саякбаевич
Генеральный директор ОАО "РПО РМТР"
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×