Латвия построила забор длиной в 23 км на границе с Россией
- Азия и мир, общество
- 11:04, 05 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Латвия установила забор на границе с Россией длиной в 23 км. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной службы Латвии Евгения Позняк, передает издание Delfi.
Строительство забора началось в 2015 году и планируется завершить в 2019 году, рассказала она. По ее словам, в 2017 выделено €6,3 млн, которые пойдут на строительство 60 км забора.
По информации издания, минимальная высота забора составит 2,7 м, передает РБК.
О том, что Латвия собирается построить забор на границе с Россией длиной в 90 км, заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в октябре 2015 года. Такая мера нужна для того, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из России, пояснил он.
Козловскис отметил, что с помощью забора Латвия также стремится защитить другие страны Евросоюза. «Ясно, что ни одно из задержанных лиц оставаться в Латвии вовсе не хочет», — уверен глава МВД.
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