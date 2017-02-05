Порошенко и Трамп по телефону обсудили ситуацию в Авдеевке

- Азия и мир, политика
- 11:21, 05 февраля 2017
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Как сообщает пресс-служба украинского президента, в ходе беседы «особое внимание было уделено урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем». В Киеве указали, что оба руководителя выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности в Авдеевке, выступив за полное прекращение огня.
В свою очередь пресс-служба Белого дома объяснила, что в ходе разговора тема Донбасса поднималась, и Трамп заявил, что будет работать как с Украиной, так и с Россией и другими сторонами в интересах восстановления мира вдоль границы, — сообщает агентство Reuters.
Пресс-служба Порошенко сообщает, что украинский президент «поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», выступив за активизацию экономических и деловых связей, а также укрепление стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.
Обсудили стороны и предстоящий визит Порошенко в США.
Ситуация в Авдеевке обострилась в начале этой недели. Украина обвинила самопровозглашенную ДНР и Россию в попытке наступления на этот город к западу от Донецка. В Москве в свою очередь заявили, что ответственность за случившееся лежит на властях в Киеве.