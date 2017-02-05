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  5 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ сообщили о планах Евросоюза продлить санкции против России на полгода
CA-NEWS (CA) - Евросоюз намерен продлить действие персональных санкций в отношении граждан России и Украины на полгода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в Брюсселе.

По их словам, в списке фигурируют более 100 человек, в числе которых бизнесмен и совладелец СМП Банка Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук. По информации агентства, Европейский союз намерен продлить санкции в середине марта этого года, передает РБК.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов. Они были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, после чего были усилены из-за боевых действий на востоке Украины.

В последний раз ЕС продлил персональные санкции против России на 6 месяцев в сентябре прошлого года — до 15 марта 2017 года. «Оценка ситуации не дает основания для изменения режима санкций или списка лиц и организаций, попавших под ограничительными меры», — следует из сообщения на сайте совета Евросоюза.

В ноябре 2016 года Евросоюз сообщил о расширении персональных санкций в отношении России. «Совет принял новые предложения в рамках ограничительных мер в отношении действий, подрывающих территориальную целостность Украины», — заявил на пресс-конференции по итогам встречи министр финансов Словакии Петер Казимир.

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