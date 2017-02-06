Лола Каримова-Тилляева удостоена награды The Best Award за благотворительность

CA-NEWS (UZ) - Постоянному представителю Узбекистана при ЮНЕСКО Лоле Каримовой-Тилляевой вручена награда The Best Award за благотворительную деятельность. Об этом младшая дочь первого президента страны сообщила на своей странице в Facebook.

В ходе церемонии награждения, состоявшейся в Париже в конце прошлой недели, Постоянному представителю Узбекистана при ЮНЕСКО Лоле Каримовой-Тилляевой была вручена награда “The Best Award" за ее многолетнюю благотворительную деятельность, а также вклад в дело продвижения культуры и искусства Узбекистана в Европе, отмечается в сообщении.

Ежегодная премия “The Best Award" была учреждена в 1977 году и в различные годы ее лауреатами становились такие известные личности как Карл Лагерфельд, Омар Шариф, Энди Уорхол, Мари-Хэлен де Ротшильд.

Лола Каримова-Тилляева является руководителем двух крупных благотворительных организаций в Узбекистане - Фонда “Ты не одинок” и Республиканского центра социальной адаптации детей, которые оказывают всестороннюю помощь детям, оставшимся без попечения родителей и детям с ограниченными возможностями.

На фото: Лола Каримова-Тилляева на вечере, посвящённом 40-й церемонии вручения премии “The Best” в Париже, Франция (из соцсетей).