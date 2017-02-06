РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Более 70 человек погибли в Афганистане и Пакистане из-за схода снежных лавин (видео)

CA-NEWS (CA) - Десятки человек погибли в Афганистане и Пакистане в результате схода лавин, сообщает афганский телеканал Tolonews.

В Афганистане, по словам властей, погибли 63 человек и 16 получили ранения в 19 провинциях. Больше всего пострадали регионы Парван и Бадахшан.

Местные чиновники предупредили, что число погибших может возрасти, так как спасательная операция все еще продолжается.

Автострады на большей части страны заблокированы, международный аэропорт Кабула закрыт из-за обледенения взлетной полосы.

Снегопады продолжаются. Власти объявили воскресенье выходным днем, чтобы люди не рисковали жизнью и не выезжали на дороги.

Как сообщает Би-би-си, еще 13 человек погибли на севере Пакистана. Лавина обрушилась на пакистанский город Читрал.

Под снегом были погребены пять домов. Погибли несколько семей. Власти опасаются, что под снегом еще остаются люди.

Пакистан ежегодно страдает от тяжелых погодных условий: зимой часто сходят лавины, а летом случаются ливневые паводки

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Усеков Уланбек Абдилазизович
эксперт отдела образования, культуры и спорта Аппарата правительства КР
Омуров Султан Макмутович
начальник Управления муниципального имущества при мэрии г. Бишкек
Досалиев Эльмир Акуналыевич
депутат БГК (Республика - Ата-Журт), инженер по материалам группы реализации инвестиционных проектов министерства транспорта и дорог КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×