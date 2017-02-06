Более 70 человек погибли в Афганистане и Пакистане из-за схода снежных лавин (видео)

CA-NEWS (CA) - Десятки человек погибли в Афганистане и Пакистане в результате схода лавин, сообщает афганский телеканал Tolonews.

В Афганистане, по словам властей, погибли 63 человек и 16 получили ранения в 19 провинциях. Больше всего пострадали регионы Парван и Бадахшан.

Местные чиновники предупредили, что число погибших может возрасти, так как спасательная операция все еще продолжается.

Автострады на большей части страны заблокированы, международный аэропорт Кабула закрыт из-за обледенения взлетной полосы.

Снегопады продолжаются. Власти объявили воскресенье выходным днем, чтобы люди не рисковали жизнью и не выезжали на дороги.

Как сообщает Би-би-си, еще 13 человек погибли на севере Пакистана. Лавина обрушилась на пакистанский город Читрал.

Под снегом были погребены пять домов. Погибли несколько семей. Власти опасаются, что под снегом еще остаются люди.

Пакистан ежегодно страдает от тяжелых погодных условий: зимой часто сходят лавины, а летом случаются ливневые паводки