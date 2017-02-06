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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Румынии 500 тысяч человек требуют отставки правительства (фото)

CA-NEWS (CA) - Несколько сотен тысяч людей вышли на демонстрацию в столице Румынии Бухаресте, несмотря на то что правительство уже отменило скандальный указ, спровоцировавший протесты, сообщает Би-би-си.

В воскресенье румынские власти отменили постановление, которое освобождало от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев ($47,5 тыс.).

Однако жители Румынии все равно вышли на акцию протеста - у них вызывают опасения планы правительства отредактировать указ и отправить его на одобрение парламента.

Многие участники демонстрации, которая проходит уже шестой день подряд, требуют отставки правительства.

По данным агентства Франс пресс, в Бухаресте и других румынских городах в протестных акциях участвуют в общей сложности около 500 тысяч человек.

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году.

Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции.

В число амнистированных могли попасть, в том числе, председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный условно по делу о коррупции с ущербом в 24 тысячи евро, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.

Власти Румынии настаивали, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с проблемой переполненных тюрем.

Девять западных стран, в том числе Германия, Франция и США, ранее выразили свою обеспокоенность указом, так как, по их мнению, он мог бы подорвать партнерство с Румынией в рамках ЕС и НАТО.

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Комментарии (1)
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rhedmiller
12:20, 06 февраля 2017
gypsy
кто есть кто
Усеков Уланбек Абдилазизович
эксперт отдела образования, культуры и спорта Аппарата правительства КР
Омуров Султан Макмутович
начальник Управления муниципального имущества при мэрии г. Бишкек
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