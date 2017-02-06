Из-за экстремальных холодов в Афганистане погибли 42 человека

- Сильные снегопады, экстремальный холод обрушились на многие районы Афганистана, в результате погибли по меньшей мере 42 человека, многие получили обморожения. Из-за снегопада также прервано транспортное сообщение во многих районах. Об этом сообщили афганские СМИ.

Известно, что в провинции Бадахшан на севере страны от холода замерзли 18 человек, обморожения различной степени получил еще 21 человек.

Руководитель управления по делам стихийных бедствий североафганской провинции Сари-Пуль Азиз Рахман сегодня сообщил корр.Синьхуа, что в этой провинции из-за снегопадов и очень низких температур погибли пять человек.

По данным властей восточной провинции Парван, снег и лавины унесли здесь жизни 16 человек.

В провинции Гор также насмерть замерзли три человека.

Также лавины стали причиной прекращения транспортного сообщения в ряде районов страны, несколько дней уже закрыт тоннель на перевале Саланг, соединяющем Кабул и 8 северных провинций. Многие магазины закрыты, выросла цена на дрова и другие жизненно важные вещи.

Из-за экстремальной погоды правительство Афганистана объявило сегодняшний день общегосударственным выходным.