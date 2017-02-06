Из-за экстремальных холодов в Афганистане погибли 42 человека

- Азия и мир, погода
- 10:03, 06 февраля 2017
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- Обновлено: 10:43, 06 февраля 2017
Известно, что в провинции Бадахшан на севере страны от холода замерзли 18 человек, обморожения различной степени получил еще 21 человек.
Руководитель управления по делам стихийных бедствий североафганской провинции Сари-Пуль Азиз Рахман сегодня сообщил корр.Синьхуа, что в этой провинции из-за снегопадов и очень низких температур погибли пять человек.
По данным властей восточной провинции Парван, снег и лавины унесли здесь жизни 16 человек.
В провинции Гор также насмерть замерзли три человека.
Также лавины стали причиной прекращения транспортного сообщения в ряде районов страны, несколько дней уже закрыт тоннель на перевале Саланг, соединяющем Кабул и 8 северных провинций. Многие магазины закрыты, выросла цена на дрова и другие жизненно важные вещи.
Из-за экстремальной погоды правительство Афганистана объявило сегодняшний день общегосударственным выходным.