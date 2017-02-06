Официально открыт транзитный коридор для экспорта зерна из Казахстана через Китай в Юго-Восточную Азию

- 5 февраля железнодорожный состав с 720 тоннами пшеницы прибыл из Казахстана на базу китайско-казахстанского логистического сотрудничества в порту Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Затем, после перегрузки пшеница будет морским транспортом отправлена во Вьетнам, передает корреспондент Синьхуа из Нанкина.

Таким образом, пшеница казахстанского производства впервые поступит на рынок Юго-Восточной Азии через территорию Китая, что знаменует официальное открытие безопасного транзитного коридора для экспорта продовольственного зерна из Казахстана через Китай.

По словам экспертов, транспортировка пшеницы из Австралии в Юго-Восточную Азию занимает 30 дней, а из Казахстана путем транзита через Китай - около 20 дней. Наряду с этим, стоимость тонны пшеницы казахстанского производства на 45 американских долларов ниже стоимости австралийской пшеницы такого же качества. Транзитная перевозка через Китай будет содействовать значительному повышению конкурентоспособности казахстанской пшеницы, - говорится в сообщении.

В 2017 году Казахстан планирует экспортировать в Юго-Восточную Азию через Китай около 500 тыс. тонн пшеницы.

Китайская сторона готова активизировать сотрудничество со странами Центральной Азии в области карантина животных и растений с целью продвижения реализации инициативы "Пояс и путь", отметил замглавы Департамента контроля и карантина животных и растений Главного государственного управления технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР Чжан Чаохуа.

В 2009 году Китай и Казахстан достигли договоренности о транзите казахстанского зерна через территорию Китая в третьи страны. 11 августа 2016 года разработанный КПП Ляньюньган проект транзитного экспорта казахстанской пшеницы был утвержден Главным государственным управлением технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.