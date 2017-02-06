Президент Туркменистана в 2017 году посетит Катар

CA-NEWS (TM) - Министр иностранных дел Туркменистан Рашид Мередов и посл Катар Халиф бин Ахмад аль-Сувайди обсудили предстоящий визит президента Гурбангулы Бердымухамедова в Доху. Об этом 2 февраля сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«В контексте активного развития контактов на высшем государственном уровне были затронуты вопросы, касающиеся организации официального визита президента Туркменистана в Катар в этом году, отмечает МИД Туркменистана», - говорится в сообщении.

Отметив, что главным фактором развития двусторонних отношений является открытый и дружеский диалог, установившийся между главами двух государств, стороны подчеркнули значимость результатов официального визита Эмира Катара в Туркменистан шейха Тамима бин Хамад Аль Тани, состоявшегося в марте 2016 года.

Подчеркивая высокую динамику сотрудничества между туркменской и катарской дипломатическими службами, министр иностранных дел Туркменистана и посол Катара в отметили полезность взаимных визитов руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшихся в 2016 году, и в этой связи согласились с необходимостью расширения двусторонних межмидовских связей.

Как ранее сообщалось, по итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в ходе первого официального визита в Туркменистан Эмира Катара Шейха Тамима Бин Хамад Аль-Тани в марте 2016 года, стороны подписали пакет документов.

В ходе переговоров в марте 2016 года президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Катар обладают богатейшими запасами природного газа, и в этом аспекте выразил уверенность, что развитие газовой промышленности двух стран имеет большие перспективы. Глава государства также отметил актуальность взаимодействия в нефтяной и нефтеперерабатывающей сферах, химической промышленности, в секторах транспорта и связи, текстильной промышленности.