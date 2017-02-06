РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Трамп «уважает» Путина, но не знает, поладят ли они
CA-NEWS (CA) - В интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что «уважает» российского президента Владимира Путина, однако не уверен в том, что они поладят.

«Я считаю, что с Россией лучше ладить, чем нет. А если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", а это очень масштабная и важная борьба, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет полезно, – сказал Трамп в интервью Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье. – Поладим ли мы с ним? Понятия не имею».

Отвечая на вопрос о том, как он может уважать Путина, зная о совершенных им в прошлом зверствах, Трамп сравнил Россию с США: «В мире много убийц. У нас много убийц. А что вы думаете, наша страна так уж невинна?»

Американская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на компьютерные системы Демократической партии в рамках кампании, нацеленной на вмешательство в президентские выборы в США.

До вступления в должность Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы разведсообщества. Впоследствии его риторика смягчилась, однако он продолжает заявлять, что готов к улучшению отношений с Москвой, отмечает, в свою очередь, Служба новостей «Голоса Америки».

В прошлую субботу Трамп и Путин побеседовали по телефону, что Белый дом назвал «важным первым шагом к улучшению отношений между США и Россией, которые необходимо наладить».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Усеков Уланбек Абдилазизович
эксперт отдела образования, культуры и спорта Аппарата правительства КР
Омуров Султан Макмутович
начальник Управления муниципального имущества при мэрии г. Бишкек
Досалиев Эльмир Акуналыевич
депутат БГК (Республика - Ата-Журт), инженер по материалам группы реализации инвестиционных проектов министерства транспорта и дорог КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×