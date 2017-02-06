Трамп «уважает» Путина, но не знает, поладят ли они

- В интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что «уважает» российского президента Владимира Путина, однако не уверен в том, что они поладят.

«Я считаю, что с Россией лучше ладить, чем нет. А если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", а это очень масштабная и важная борьба, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет полезно, – сказал Трамп в интервью Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье. – Поладим ли мы с ним? Понятия не имею».

Отвечая на вопрос о том, как он может уважать Путина, зная о совершенных им в прошлом зверствах, Трамп сравнил Россию с США: «В мире много убийц. У нас много убийц. А что вы думаете, наша страна так уж невинна?»

Американская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на компьютерные системы Демократической партии в рамках кампании, нацеленной на вмешательство в президентские выборы в США.

До вступления в должность Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы разведсообщества. Впоследствии его риторика смягчилась, однако он продолжает заявлять, что готов к улучшению отношений с Москвой, отмечает, в свою очередь, Служба новостей «Голоса Америки».

В прошлую субботу Трамп и Путин побеседовали по телефону, что Белый дом назвал «важным первым шагом к улучшению отношений между США и Россией, которые необходимо наладить».