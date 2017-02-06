Туркменистан подал заявку на получение $700 млн от ИБР на строительство ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Власти Туркменистана подали заявку на получение финансирования на сумму $700 млн. от Исламского Банка Развития (ИБР) в целях покрытия стоимости расходов на проект газопровода (МГП) Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), об этом говорится в сообщении правительства страны.

Часть суммы уйдет на оплату стоимости товаров, работ, соответствующих услуг и консультационных услуг в рамках проекта.

Проект ТАПИ включает следующее:

- закупка трубных материалов общей протяжённостью 214 км (стальные трубы диаметром 56”, метчики для трубной резьбы, транспортировка материалов),

- закупка и установка вспомогательного оборудования (стандартная станция расклинивающего привода, станция измерения потребления газа, система SCADA – диспетчерское управление и сбор данных, а также VL10 с оборудованием EHZ),

- газокомпрессорная станция КС (проектирование и дизайн, закупка и установка оборудования завода, строительные работы, ввод в эксплуатацию оборудования и программа передачи знаний по эксплуатации и обслуживанию оборудования),

- консультационные услуги по контролю над осуществлением проекта,

- финансовый аудит.

Напомним, в октябре 2016 года было подписано соглашение о выделении ИБР $700 млн. для строительства газопровода ТАПИ. От имени правительства Туркменистана, как кредитополучателя, соглашение заключил Государственный банк внешнеэкономической деятельности.

Туркменский Внешэкономбанк является официальным агентом правительства Туркменистана на международном рынке капиталов и привлекает среднесрочные и долгосрочные иностранные займы для финансирования стратегически важных инвестиционных проектов. Также банк функционирует как офис управляющего Исламского банка развития от Туркменистана и регулирует вопросы сотрудничества ИБР и различных фондов координационной группы ИБР с правительством Туркменистана.

Строительство газовой магистрали ТАПИ, протяженностью ориентировочно 1814 километров, стартовало 13 декабря 2015 года. Протяженность туркменского участка ТАПИ составляет 214 километров. Годовая мощность газопровода составит 33 миллиарда кубометров.

Реализация проекта ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать свой газовый экспорт, а Афганистану, Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.