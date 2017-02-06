На севере Туркменистана школьники жестоко убили работника бензоколонки

CA-NEWS (TM) - В этрапе (административно-территориальная единица Туркменистана) им. С.Ниязова (бывший Ташаузский район) Дашогузского велаята 1 февраля был убит работник бензозаправки. Как сообщает «Хроника Туркменистана», двое учащихся 11 класса местной средней школы №3 зарубили несчастного топорами и выпотрошили кассу.

Полицейские нашли и задержали убийц на следующий день. Однако весть о происшествии дошла до верхов.

Велаятская прокуратура начала проверку всех школ этрапа. Проверяется посещаемость учебных заведений, наличие соответствующей школьной формы у учащихся, наличие у преподавателей и регулярное ведение ими всех необходимых журналов и методичек, коих более двух десятков.

В частности, классный руководитель, обязан регулярно вести 25 журналов и рабочих тетрадей, по «Воспитательной работе», «Общего содержания урока», «Отметок ведения учениками дневников», «Психологического содержания уроков», «Об интересах и занятиях школьников» и т. д., а кроме них — рабочие тетради по интересам и факультативам в количестве 14 штук.

По данным издания, реальная посещаемость учениками старших классов занятий действительно не высока — менее 70%. Ребята и девушки вынуждены подрабатывать. Для многих семей — это более актуально, чем учеба. Подростки торгуют, моют или ремонтируют машины, в составе бригад, ремонтируют или строят частные дома. Сельские школьники работают на земельных участках, пасут скот.

По результатам ведущейся в связи с убийством проверкой уже объявлены строгие выговора директорам, завучам и преподавателям нескольких школ Ниязовского этрапа.