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  6 февраля 2017
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На Бакайле создали «Ледяную библиотеку чудес» (видео)

CA-NEWS (MNG) - На Бакайле создали «Ледяную библиотеку чудес» - мега-скульптуру с пожеланиями людей, сообщает «Российская газета».

Удивительное сооружение в форме лабиринта-колизея из прозрачного байкальского льда выросло неподалеку от города Байкальска всего за две недели.

460 ледяных заготовок, напоминающих по форме книги весом в 480 килограммов каждая мастера-ледорезы покрыли надписями-пожеланиями на русском, бурятском, китайском, английском, французском, немецком языках. Пожелания собирали почти два месяца.

Кто-то желал большую семью, кто-то - найти любовь. Из Китая пришла мечта-пожелание поднять на Эверест китайский флаг, из Канады - выиграть в лотерею. Есть в библиотеке и пожелание от Дениса Мацуева, всемирно известного российского пианиста, уроженца Иркутска - маэстро пожелал, чтобы в его родном городе скорее построили новый концертный зал.

Многие верят, что их желания сбудутся, ведь в представлении большого числа людей Байкал - это место силы.

«Весной ледяные «книги» растают, убегут ручейками в озеро и Байкал сможет их «прочитать». И кто знает, может и поможет их исполнению», - поделился главный архитектор проекта Павел Санников.

«Ледяная библиотека чудес» открыла собой ежегодный фестиваль зимних видов спорта на Байкале. В этом году гости увидели ее впервые, но проект планируется сделать ежегодным и включить в национальный событийный календарь России.

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