В Монголии налоговой льготой будут пользоваться предприятия четырех отраслей

CA-NEWS (MNG) - На пленарном заседании сессии второго февраля парламент Монголии принял законопроект о внесении изменений в закон «Об освобождении от таможенных пошлин налогов». За принятие этого законопроекта, освобождающего импортное оборудование и его запчастей для малых и средних предприятий (МСП), проголосовали 88,4% присутствующих парламентариев, сообщает Монцамэ.

Он вступит в силу с момента его принятия.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличения рабочих мест, производства импортозамещающей продукции и поощрения экспорта, в июне 2014 года парламент принял закон «Об освобождении от таможенных налогов импортное оборудование и его запчастей». Чтобы реализовать этот закон правительство утвердило постановление № 191 и обновило перечень технологического оборудования, освобождаемого при ввозе на территорию Монголии от импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость. В список были включены и освобождены от таможенной пошлины 618 наименований оборудования 31 вида и это срок этого льготного освобождения закончился 31 декабря прошлого года.

На пленарном заседании парламент также рассмотрел и принял законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О подоходном налоге с хозяйственных единиц и организаций».

Поправки к закону «О подоходном налоге с хозяйственных единиц и организаций» предусматривают 1-процентное взымание подоходного налога с хозяйственной единицы и освобождение её от уплаты налогообложения на 90 процентов в случае, если её годовой доход не превышает 1.5 млрд. тугриков ($608,4 тыс.). Это не будет действовать для компаний, которые занимаются деятельностью в сферах производства продуктов питания, одежд и текстильных изделий, стройматериалов, а также в направлении сельского хозяйства и животноводства. Эта налоговая льгота будет действовать с первого января 2017 года по первое января 2021 года.