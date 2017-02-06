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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане курс доллара упал до уровня декабря 2015 года
CA-NEWS (KZ) - По итогам утренних торгов на KASE курс доллара составил 321,59 тенге, при этом по итогам предыдущей дневной сессии 3 февраля стоимость одного доллара составляла 323,68 тенге, говорится в сообщении Биржи.

Первая сделка утренних торгов 6 февраля прошла по цене 322,5 тенге. Это и стало максимальной стоимостью. Минимальная цена составила 321,2 тенге. Объем торгов достиг 40,8 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 322-324 тенге.

Напомним, ранее годовой рекорд укрепления курс нацвалюты установил на утренней сессии 3 февраля 2017 года. Тогда торги завершились с показателем в 322,15 тенге за доллар.

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