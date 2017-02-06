В Монголии депутаты парламента присоединяются к акции по спасению экономики страны

CA-NEWS (MNG) - Добровольная акция по сбору пожертвований на спасение экономики началась в Монголии, сообщает местный портал Gogo.

Депутат Ж.Батзандан объявил о том, что жертвует в государственный бюджет свою зарплату за три месяца. По его словам, богатые люди должны присоединиться к кампании по сбору средств. Кроме того, политики должны сдать спрятанные деньги со своих оффшорных счетов.

«Пожертвование является патриотической инициативой. Общество хочет, чтобы мы тратили пожертвования мудро. Таким образом, это следует контролировать», - отметил Батзандан.

Инициатором акции стал заслуженный экономист Монголии Б.Осоргарав, который первым пожертвовал 10 млн. тугриков (более $4 тыс.), золотое кольцо и 10 лошадей

Член парламента Монголии Б.Дэлгэрсайхан пожертвовал 100 миллионов тугриков (более $40 тыс.). «Правительство Монголии планирует погасить кредит в размере $580 млн. в марте 2017 года Тем не менее, страна находится в состоянии глубокого экономического кризиса Поэтому я решил пожертвовать 100 миллионов тугриков и обращаюсь к другим членам парламента страны и компаниям, чтобы они присоединились к этой инициативе», - объяснил депутат свой поступок.

Напомним, монгольские власти подали запрос о финансовой помощи со стороны МВФ в поддержку их экономической программы.

Резкое падение валюты и экономический кризис в стране начались спустя шесть недель после прихода Монгольской партии к власти. Усложняет ситуацию снижение интереса со стороны иностранцев, напуганных законами об инвестициях и непоследовательной политикой.

При этом у страны многомиллиардные долги. В общей сложности Монголия имеет около $5 млрд государственного долга. Правительство ранее заявляло о планах выплатить $500 млн в 2018 году, а остальные — в 2022 году. Около $580 млн долга намерен выплатить Банк развития Монголии в 2017 году.

Резервы Монголии сокращаются. По данным, опубликованным Центральным банком, они оцениваются в $1,3 млрд. Сумма снизилась на 23,1% по сравнению с 2015 годом, после того как предыдущее правительство увеличило расходы в преддверии выборов.

Ранее правящая Монгольская народная партия обещала избирателям, что будет добиваться сокращения государственного долга Монголии, который достигнет 78% ВВП уже в этом году. Теперь в планах правительства не допустить дефолт. Премьер-министр Монголии Эрдэнэбат Жаргалтулга уже представил план по восстановлению экономики, который включает в себя сокращение заработной платы, уменьшении задолженности и развитие совета по привлечению иностранных инвестиций.