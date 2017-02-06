Новое поколение Z — через 3 года они составят 20% рабочей силы в мире. Что известно про них? - "Ъ"

- Не успели ученые разобраться с загадочным поколением X, как подоспело очередное молодое поколение Y. А теперь заговорили уже и о поколении Z — нынешних 15-20-летних, пишет "Коммерсантъ" ("Ъ").

Новое поколение впервые попало в масштабное трудовое исследование, проведенное компанией Universum совместно с Центром лидерства Массачусетского технологического института. Опрошены были 18 337 молодых людей из 19 стран, относящихся трем поколениям: Х (1969-1983 годов рождения), Y (1984-1996 годов) и Z (с 1997-го и дальше). В числе респондентов — 796 молодых россиян, из которых 99 — 15-20-летних. Вот оно, новое поколение Z, о котором мы пока знаем очень мало.

Между тем уже через три года его представители составят 20% рабочей силы в мире. То есть работодателям пора учиться иметь с ним дело. И иметь в виду: когда 15-20-летних спрашивают о будущей работе, 53 процента из них признаются, что особенно боятся не найти места, соответствующего их индивидуальности.

Будет непросто. По данным консалтинговой компании Ernst & Young, «зеты» станут доверять боссу, если он относится к ним с уважением и поступает этично — вот два главных требования. «Мудрые деловые решения» — это только на пятом месте. В прошлом году Ernst & Young исследовала то же поколение уже в качестве покупателей. И оказалось, что оно не получает удовольствия от походов в торговые центры, предпочитая интернет-магазины, так оно и удобнее, и быстрее.

Поколение Z, так же как X и Y — это прежде всего термин маркетологов и специалистов по управлению персоналом. Для них американцы Уильям Штраус и Нил Хоув и разработали 30 лет назад свою теорию поколений. Идея состоит в том, что у каждого поколения есть общий набор ценностей, которые его представители приобретают за первые 10-12 лет жизни, пока не научатся мыслить критически. И эти усвоенные ценности действуют потом всю жизнь.

— Если представителей нового поколения пытаться мотивировать теми же методами, что и поколение X, это не даст эффекта,— уверена Евгения Шамис, основатель и координатор проекта «RuGenerations, теория поколений в России».— Так, чтобы привлечь на работу «игреков», сайт компании должен говорить, что «ты можешь изменить мир, сделать его лучше». В то время как для представителей поколения X куда важнее донести месседж об уникальности компании и проектов.

Другой пример: интернет-магазин. Для 40-летних (поколения Х) он должен содержать как можно больше информации о товарах, чтобы они покопались и выбрали нужное. А «игрекам» копаться скучно, их необходимо развлекать. Что же сделало их такими разными?

— Поколение Х много времени проводило на улице. Поскольку родители были на работе, они с детства сами разбирались в этом мире. Они смотрели фильмы про космос и мечтали путешествовать,— набрасывает крупными мазками Евгения Шамис.— Поколение Y взрослело в условиях растущей экономики. Они освоили компьютер, но прежде всего компьютерные игры. А поколение Z живет в атмосфере постоянной заботы о безопасности. Во дворе они не гуляют. Зато интернет, планшет и технологии стали для них повседневностью.

В общем, возраст приобщения к компьютерам и мобильным технологиям — один из водоразделов. Но теория поколений гласит, что все идет по кругу и каждые четыре поколения, то есть примерно раз в 80 лет, ситуация повторятся.

Существует, мол, всего четыре архетипа: «пророки» (например, поколение послевоенных бебибумеров, они пропагандируют новый стиль жизни), «странники» (это о поколении Х) — приносят новые форматы действий и делают разнообразным мир, затем «герои» (поколение Y) — все меняют по-крупному, «художники» (это уже про Z) — все изменения подкрепляют наукой и описывают.

Потом снова все заходит на «новый круг».

Американские теоретики реконструировали эти циклы аж до XVI века, наши дальше XIX века пока не пошли. Но поколение Z, убеждены они, очень похоже на поколение рожденных в 1923-1943 годах: такое же внимание к безопасности, такое же увлечение наукой и искусством.

Теория поколений гласит, что все идет по кругу и каждые четыре поколения, то есть примерно раз в 80 лет, ситуация повторяется .

Если опуститься с теоретических высот до эмпирики, то американские опросы показывают, что нынешние подростки и 20-летние меньше пьют и реже беременеют, чем их родители в том же возрасте, зато гораздо чаще пристегиваются в машинах и ходят в церковь и вообще более консервативны во взглядах.

В центре молодежных исследований НИУ ВШЭ регулярно сравнивают 18-25-летних и тех, кому 30-35, и констатируют, что разница действительно налицо. Если для старшей молодежи важнее всего финансовый успех, то для младшей столько же, а иногда и больше значит получение удовольствия от того, чем они занимаются. В общем, все примерно так же, как показывают международные опросы.

Еще 18-25-летние куда мобильнее — набравшись опыта, они легко прощаются с коллективом, со средой, с городом. Зато для них очень значимо одобрение окружающих.