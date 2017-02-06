В Узбекистане появится государственная защита свидетелей и потерпевших

- Узбекистан, общество
- 12:00, 06 февраля 2017
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Госпрограмма предусматривает разработку проект закона «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса», который будет регламентировать государственные гарантии физической и социальной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса, в том числе лиц, сообщающих информацию о коррупционных правонарушениях.
Согласно документу, подписанному главой государства, разработка законопроекта должна быть завершена до конца этого года.
В целом Госпрограмма включает в себя мероприятия по пяти приоритетным направлениям в сфере борьбы с коррупцией. В рамках реализации программы также планируется разработать проект закона «О государственной службе», «О государственных закупках», «Об общественном контроле», «Об административных процедурах» и «О государственно-частном партнерстве».