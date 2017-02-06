В Петербурге на территории СИЗО разбился рабочий из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 12:04, 06 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Рабочий разбился на территории следственного изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», 5 февраля около 12:30 на стройке СИЗО на Колпинской улице упал с высоты 22-летний приезжий из Узбекистана. Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии, но через несколько часов он скончался.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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