В Петербурге на территории СИЗО разбился рабочий из Узбекистана

- Рабочий разбился на территории следственного изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 5 февраля около 12:30 на стройке СИЗО на Колпинской улице упал с высоты 22-летний приезжий из Узбекистана. Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии, но через несколько часов он скончался.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.