Мы рассматриваем два, максимум три варианта для погашения долга в $580 млн, - министр финансов Монголии

CA-NEWS (MNG) - Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Монголию для проведения переговоров с правительством. Кроме того, в зависимости от включения Монголии в программу МВФ «Стэнд-бай» до 21 февраля будет решен вопрос погашения долга Банка развития на сумму $580 млн. Об этом рассказал Монцамэ министр финансов Монголии Б.Чойжилсурэн.

- Группа экспертов МВФ приедет в Монголию. Сколько человек входит в состав делегации?

- Представители МВФ делятся на три группы. Например, первая и вторая группы приехали 30 января и 31 января, последняя прилетает в столицу 5 февраля.

- Поставит ли делегация на этот раз определенное условие или непосредственно объявит своё окончательное решение?

- Нынешний визит делегации будет последним. Переговоры находятся на заключительном этапе.

- Значит, решится вопрос с включением в программу «Стэнд бай»?

- Как ожидается, мы планируем завершить переговоры до 15 февраля.

- Из какого источника планируется заплатить долг Банка развития?

- Мы рассматриваем три основных варианта: первый - это полное погашение долга по бондам, второе - рефинансирование, и наконец, оплата определенной части задолженности и продление срока уплаты оставшейся части. Долг Банк развития будет погашен вовремя по одному из этих трёх вариантов. Поскольку в настоящее время ведутся переговоры, то я не могу дать конкретную информацию о каком именно варианте речь идет. Скажу только, что мы обсудим два, максимум три варианта.

- Правительство обратилось к Японии с просьбой о предоставлении кредита. Получен ли ответ на эту просьбу?

- С просьбой предоставления долгосрочного кредита с низкими процентными ставками мы обратились не только к Японии, но и к разным международным организациям. Мы надеемся получить положительный ответ и результаты обращения будут видны в ближайшем времени.

0 0 0 ВКонтакте 0 Поделиться Комментарии 161 Просмотры