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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане комиссию по противодействию коррупции возглавил Генеральный прокурор
CA-NEWS (UZ) - Постановлением президента Узбекистана от 2 февраля текущего года утверждена Государственная программа по противодействию коррупции на 2017–2018 гг., а также Положение о Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

Госпрограмма включает в себя мероприятия по пяти приоритетным направлениям в сфере борьбы с коррупцией, сообщает "Норма". Это дальнейшее совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции, повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, меры по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, своевременное выявление, пресечение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, причин и условий, им способствующих, организационные меры, проведение исследований, международное сотрудничество в области противодействия коррупции.

В рамках реализации программы планируется разработать проект закона «О государственной службе», регламентирующий основные принципы построения и функционирования системы госслужбы, требования к формированию кадрового состава, поступлению на службу, ее прохождение и прекращение. В последствии также будут утверждены ведомственные акты, устанавливающие критерии эффективности, стандарты и системы оценки качества исполнения должностными лицами и другими работниками своих должностных или служебных обязанностей.

Кроме того, в срок до 1.07.2017 г. должен быть разработан проект закона «О государственных закупках», предусматривающий прозрачный и открытый механизм осуществления государственных закупок на конкурентной основе, меры по предупреждению коррупции в данной сфере. 

К этой же дате запланирован проект закона «Об общественном контроле», регулирующий отношения по осуществлению общественного контроля за деятельностью государственных органов в области противодействия коррупции.

В срок до 1 октября планируется завершить работу над ранее анонсированными проектами законов «Об административных процедурах» и «О государственно-частном партнерстве».

Также в пакет антикоррупционных нормативно-правовых актов вошли законопроекты «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней» и «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса».

Постановлением утвержден персональный состав Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции. Ее возглавил Генеральный прокурор.

В Положении о Республиканской комиссии нашли отражение ее основные задачи, права и обязанности, а также организация деятельности.

Отмечено, что комиссия действует на постоянной основе и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Ее решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом.

На заседания комиссии могут быть приглашены представители государственных органов, иных организаций, руководители территориальных межведомственных комиссий по противодействию коррупции.

Функции рабочего органа комиссии выполняет Генеральная прокуратура.

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