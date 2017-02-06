В Турции задержали более 400 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

CA-NEWS (CA) - В Турции в ходе спецоперации в 13 провинциях страны по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» были арестованы более 400 человек, сообщает телеканал HaberTurk.

Аресты проводились по всей стране, включая столицу, Стамбул, Газиантеп и Измир, в Анкаре были арестованы 60 человек, большинство из них иностранцы.

Крупнейшая операция была проведена в юго-восточной провинции Шанлыурфа, там задержаны более 100 подозреваемых.

В домах подозреваемых в ходе обыска были изъяты материалы и документы. Некоторые из задержанных — иностранцы, их доставили в полицейские участки, откуда их депортируют из страны.

Кроме того, в Шанлыурфе было задержано 150 человек, в Газиантепе – 47, в Бурсе было задержано 46 подозреваемых в связях с ИГИЛ, среди них были иностранцы. В Конье было выдано 75 ордеров на арест, однако полиции удалось задержать только 37 человек. 25 человек задержали в городе Адана.

В декабре было совершено нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек, в основном иностранцы. Ответственность взяло на себя ИГИЛ.

Две недели спустя полиция задержала гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова, который, по сообщению, сознался в совершении нападения.