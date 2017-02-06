Парламент Турк­менистана принял новые законы и нормативно-правовые акты

CA-NEWS (TM) - Состоялось очередное, восемнадцатое заседание национального парламента Туркменистана пятого созыва, к участию в котором были приглашены представители министерств и ведомств, сообщает 4 февраля госинформагентство страны.

В соответствии с повесткой дня, на рассмотрение парламентариев был вынесен проект Закона Туркменистана «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». При обсуждении документа отмечалось, что он определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Закон направлен на предотвращение аварий, обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих подобного рода объекты, к оперативной локализации и ликвидации последствий возможных инцидентов.

Рассматривая проект Закона Туркменистана «Об архитектурной деятельности», депутаты заострили внимание на беспрецедентных темпах строительства, развёрнутого в стране. Данный документ устанавливает правовую, экономическую и организационную основы архитектурной деятельности и нацелен на формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека, достижение эстетической выразительности, надёжности зданий, сооружений и их комплексов.

Заинтересованный обмен мнениями состоялся и в ходе обсуждения проекта Закона Туркменистана «Об аренде», который регулирует экономические, правовые и организационные основы арендных отношений и направлен на развитие рынка арендных услуг в Туркменистане. В частности, на основании соответствующего договора в аренду может быть передано имущество для осуществления хозяйственной деятельности.

В проекте дано определение и раскрыта суть понятия объекта аренды, субъекта арендных отношений, предусмотрены нормы и положения, связанные с правовым регулированием арендных отношений, а также отношений собственности при аренде. Кроме того, раскрыты особенности различных видов арендных отношений.

Следующий законопроект, представленный депутатам – «О сборе, сохранении и рациональном использовании генетических ресурсов культурных растений». Новый Закон определяет правовые основы государственной политики в области сбора, сохранения и рационального использования генетических ресурсов культурных растений, включая их диких сородичей. Это имеет большое значение для поступательного развития сельского хозяйства, наращивания производства продовольствия и другой сельхозпродукции, осуществления научно-исследовательской и селекционной деятельности.

Далее на рассмотрение парламента был представлен проект Закона Туркменистана «О Государственном протоколе» в новой редакции, который устанавливает порядок осуществления международных отношений с иностранными государствами, их правительствами и международными организациями на высоком и других уровнях.

Депутаты обсудили также проекты Законов «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», «О внесении изменений и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «Об общественных объединениях», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об органах внутренних дел Туркменистана», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О гражданской обороне», «О внесении изменения в Закон Туркменистана «Об организации и проведении в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в городе Ашхабаде», «О внесении изменения в Кодекс Туркменистана «О земле», «О внесении дополнений и изменения в Закон Туркменистана «О миграции», «О признании утратившим силу Закон Туркменистана «Об арчынах».

Вынесенные на рассмотрение очередного заседания Меджлиса (парламента) пятого созыва проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты.