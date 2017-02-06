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  6 февраля 2017
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Президент Сирии продлил действие амнистии для сдавшихся боевиков

CA-NEWS (CA) - Президент Сирии Башар Асад продлил действие амнистии для сложивших оружие боевиков до конца июня 2017 года, сообщает сирийское агентство SANA.

«Президент Асад издал указ о продлении действия указа №15 от 28 июля 2016 года до 30 июня 2017 года», - говорится в сообщении.

В соответствии с указом об амнистии от ответственности освобождаются сторонники незаконных формирований, сложившие оружие и отпустившие удерживаемых заложников. В этом случае официальные власти откажутся от предъявления им каких-либо обвинений.

Указ об амнистии сдавшихся боевиков был подписан Асадом в июле 2016 года. Действие указа должно было продлиться три месяца, однако позднее срок амнистии был продлен.

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