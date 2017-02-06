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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии учреждена Национальная Ассоциация работников дипслужбы

CA-NEWS (MNG) - Основываясь на свой 40-летний опыт работы в государственной и дипломатической службе Монголии дипломат-ветеран Ж.Чулуунхуу третьего февраля объявил о создании Национальной ассоциации работников дипломатической службы, сообщает Монцамэ.

Основной целью деятельности Ассоциации является защита прав и интересов дипработников Монголии, повышение их квалификации, ознакомление общественности с обширным опытом дипслужбы и развитие прямого сотрудничества с организациями, имеющими схожие цели деятельности.

В состав его руководящего совета входят дипломат-ветеран с высшим дипломатическим рангом - Чрезвычайный и Полномочный посол Л.Мундагбаатар, молодой дипломат и директор Консульского департамента МИД страны Я.Ариунболд, высококвалифицированный инженер-экономист по вопросам экономического сотрудничества Э.Цэрэнчимэд, исследователи-международники Ч.Гандулам и Ж.Чулуунхуу.

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