В Монголии учреждена Национальная Ассоциация работников дипслужбы

CA-NEWS (MNG) - Основываясь на свой 40-летний опыт работы в государственной и дипломатической службе Монголии дипломат-ветеран Ж.Чулуунхуу третьего февраля объявил о создании Национальной ассоциации работников дипломатической службы, сообщает Монцамэ.

Основной целью деятельности Ассоциации является защита прав и интересов дипработников Монголии, повышение их квалификации, ознакомление общественности с обширным опытом дипслужбы и развитие прямого сотрудничества с организациями, имеющими схожие цели деятельности.

В состав его руководящего совета входят дипломат-ветеран с высшим дипломатическим рангом - Чрезвычайный и Полномочный посол Л.Мундагбаатар, молодой дипломат и директор Консульского департамента МИД страны Я.Ариунболд, высококвалифицированный инженер-экономист по вопросам экономического сотрудничества Э.Цэрэнчимэд, исследователи-международники Ч.Гандулам и Ж.Чулуунхуу.