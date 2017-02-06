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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ташкенский тракторный завод - метро "Дустлик", перевернулся на скользкой дороге в понедельник утром, 6 февраля. Об этом сообщает nuz.uz.

В Яшнабадском районе столицы Узбекистана произошло ДТП с участием городского автобуса №49. Пассажирский транспорт, двигавшийся по улице Авиасозлар (бывшая улица Дубовая ғ прим.ред.), заехал колесом в канаву и опрокинулся на бок. Фотографии аварии выложили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Основной причиной произошедшего очевидцы считают гололед на дороге. Подробности случившегося выясняются.

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