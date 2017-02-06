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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Иранской газовой компании заявил, что страна не нуждается в туркменском газе
CA-NEWS (TM) - Глава Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК) Хамид Реза Араки заявил, что страна не нуждается в туркменском газе, поскольку это не влияет на внутренние потребности Ирана, сообщает Farsnews.

«Импорт газа (из Туркменистана) не для коммерческих целей или для решения внутренних потребностей», - отметил он.

Он повторил, что, хотя Туркменистан нарушил условия экспорта газа в Иран, это не проблема для страны.

«Дальнейшее сотрудничество между Ираном и Туркменистаном по газовым свопам зависит от политики правительств двух стран. Конечно же идут газовые переговоры между двумя странами», - добавил Араки.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

В начале года Туркмения сообщила, что иранская газовая компания начиная с 2013 года не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга за ранее поставленный в Иран туркменский природный газ, и ограничила поставки топлива в страну.

Тегеран сообщил в декабре, что долги десятилетней давности перед Ашхабадом составляют порядка $1,8 миллиарда.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.

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