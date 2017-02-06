РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В столице Сербии подорвали бомбу времен Второй мировой весом 500 кг (видео)
CA-NEWS (CA) - В Белграде (Сербия) саперы успешно произвели подрыв бомбы периода Второй мировой войны весом полтонны. Как сообщает РБК, мощности произведенного взрыва оказалось достаточно для того, чтобы его зарегистрировали сейсмические датчики.

Бомба была найдена при проведении строительных работ на глубине девяти метров. В целях безопасности при ликвидации бомбы экстренные службы перекрыли движение на близлежащих улицах и передвижение судов по реке Саве.

Видео подрыва бомбы было опубликовано сербской телерадиокомпанией РТС.

Взрыв бомбы был использован сейсмологами для проведения исследования структуры поверхности земли в этом районе. С этой целью в радиусе 500 м от точки подрыва бомбы сейсмологи установили датчики. Они зафиксировали колебания магнитудой 1,3 по шкале Рихтера.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Омуралиева Дамира Кемеловна
ректор Нарынского государственного университета , доктор экономических наук, профессор
Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна
проректор по науке, инновациям, технологиям и внешним связям НГУ
Усеков Уланбек Абдилазизович
эксперт отдела образования, культуры и спорта Аппарата правительства КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×