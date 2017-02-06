В столице Сербии подорвали бомбу времен Второй мировой весом 500 кг (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 14:48, 06 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - В Белграде (Сербия) саперы успешно произвели подрыв бомбы периода Второй мировой войны весом полтонны. Как сообщает РБК, мощности произведенного взрыва оказалось достаточно для того, чтобы его зарегистрировали сейсмические датчики.
Бомба была найдена при проведении строительных работ на глубине девяти метров. В целях безопасности при ликвидации бомбы экстренные службы перекрыли движение на близлежащих улицах и передвижение судов по реке Саве.
Видео подрыва бомбы было опубликовано сербской телерадиокомпанией РТС.
Взрыв бомбы был использован сейсмологами для проведения исследования структуры поверхности земли в этом районе. С этой целью в радиусе 500 м от точки подрыва бомбы сейсмологи установили датчики. Они зафиксировали колебания магнитудой 1,3 по шкале Рихтера.
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