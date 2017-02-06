В столице Сербии подорвали бомбу времен Второй мировой весом 500 кг (видео)

- В Белграде (Сербия) саперы успешно произвели подрыв бомбы периода Второй мировой войны весом полтонны. Как сообщает РБК , мощности произведенного взрыва оказалось достаточно для того, чтобы его зарегистрировали сейсмические датчики.

Бомба была найдена при проведении строительных работ на глубине девяти метров. В целях безопасности при ликвидации бомбы экстренные службы перекрыли движение на близлежащих улицах и передвижение судов по реке Саве.

Видео подрыва бомбы было опубликовано сербской телерадиокомпанией РТС.

Взрыв бомбы был использован сейсмологами для проведения исследования структуры поверхности земли в этом районе. С этой целью в радиусе 500 м от точки подрыва бомбы сейсмологи установили датчики. Они зафиксировали колебания магнитудой 1,3 по шкале Рихтера.