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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правительственная делегация Узбекистана посетила Туркменистан
CA-NEWS (UZ) - В конце прошлой недели состоялся визит делегаций Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркменистана, сообщила пресс-служба МИДа РУз.

4-5 февраля 2017 года в рамках реализации поручений глав государств состоялись визиты делегаций Бухарской и Хорезмской областей Республики Узбекистана в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркменистана соответственно.

В рамках поездок проведены встречи и переговоры с участием глав администраций, представителей деловых и общественных кругов указанных регионов двух стран.

Стороны выразили удовлетворение складывающимся высоким уровнем отношений доверия и взаимного уважения между братскими странами и народами.

Была отмечена важность дальнейшего продвижения прямых и тесных партнерских контактов на межрегиональном уровне, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе поездок для узбекских делегаций были организованы ознакомительные посещения производственно-промышленных предприятий и объектов культуры Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана.

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