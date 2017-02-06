Правительственная делегация Узбекистана посетила Туркменистан

- Узбекистан, политика
- 15:17, 06 февраля 2017
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4-5 февраля 2017 года в рамках реализации поручений глав государств состоялись визиты делегаций Бухарской и Хорезмской областей Республики Узбекистана в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркменистана соответственно.
В рамках поездок проведены встречи и переговоры с участием глав администраций, представителей деловых и общественных кругов указанных регионов двух стран.
Стороны выразили удовлетворение складывающимся высоким уровнем отношений доверия и взаимного уважения между братскими странами и народами.
Была отмечена важность дальнейшего продвижения прямых и тесных партнерских контактов на межрегиональном уровне, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе поездок для узбекских делегаций были организованы ознакомительные посещения производственно-промышленных предприятий и объектов культуры Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана.