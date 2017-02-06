Глава МИД Узбекистана провёл встречу с управляющим директором ЕБРР

- Сегодня, 6 февраля, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой, прибывшую сегодня в Ташкент.

Во время встречи были обсуждены приоритетные направления взаимодействия между Узбекистаном и ЕБРР, сообщила пресс-служба МИДа.

Как отмечалось, образовавшаяся определенная пауза в двусторонних отношениях позволяет по-новому взглянуть на состояние и перспективы сотрудничества в современных условиях.

Стороны также рассмотрели повестку дня предстоящего визита в Узбекистан президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

ЕБРР был учрежден в 1991 году для финансирования частных и государственных проектов в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время банк представлен в 36 странах — от Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии, а также в Южном и Восточном Средиземноморье.

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