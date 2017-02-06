Глава МИД Узбекистана провёл встречу с управляющим директором ЕБРР

- Узбекистан, политика
- 15:20, 06 февраля 2017
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Во время встречи были обсуждены приоритетные направления взаимодействия между Узбекистаном и ЕБРР, сообщила пресс-служба МИДа.
Как отмечалось, образовавшаяся определенная пауза в двусторонних отношениях позволяет по-новому взглянуть на состояние и перспективы сотрудничества в современных условиях.
Стороны также рассмотрели повестку дня предстоящего визита в Узбекистан президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
ЕБРР был учрежден в 1991 году для финансирования частных и государственных проектов в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время банк представлен в 36 странах — от Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии, а также в Южном и Восточном Средиземноморье.
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