РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава МИД Узбекистана провёл встречу с управляющим директором ЕБРР
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 6 февраля, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой, прибывшую сегодня в Ташкент.

Во время встречи были обсуждены приоритетные направления взаимодействия между Узбекистаном и ЕБРР, сообщила пресс-служба МИДа.

Как отмечалось, образовавшаяся определенная пауза в двусторонних отношениях позволяет по-новому взглянуть на состояние и перспективы сотрудничества в современных условиях.

Стороны также рассмотрели повестку дня предстоящего визита в Узбекистан президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

ЕБРР был учрежден в 1991 году для финансирования частных и государственных проектов в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время банк представлен в 36 странах — от Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии, а также в Южном и Восточном Средиземноморье.

Read more: http://ru.sputniknews-uz.com/economy/20160511/2765912.html

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Омуралиева Дамира Кемеловна
ректор Нарынского государственного университета , доктор экономических наук, профессор
Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна
проректор по науке, инновациям, технологиям и внешним связям НГУ
Усеков Уланбек Абдилазизович
эксперт отдела образования, культуры и спорта Аппарата правительства КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×