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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанка возглавила рейтинг самых сексуальных девушек из мира единоборств (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Российское издание AllFight.ru составило свой рейтинг самых сексуальных девушек из мира единоборств.

Как пишет издание, рейтинг  возглавила казахстанская девушка-боксер Фируза Шарипова (2-1, 1 КО), которая опередила сразу четырех бойцов из мира MMA. Как отмечает издание, 22-летняя Шарипова за совсем короткий промежуток времени успела стать "настоящей сенсацией".

единобортства

Фируза Шарипова

"Она является неоднократной чемпионкой Казахстана и призеркой чемпионата Азии. Перейдя в профи, она стремительно идет к званию чемпионки мира. Своей красотой Фируза бьет точно не слабее, чем кулаками. Про нее уже пишут мировые СМИ, называя ее Марией Шараповой из мира бокса. Совсем недавно она получила титул самой сексуальной спортсменки Казахстана и стала кандидатом на роль в "Игре престолов"" - пишет AllFight.ru.

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