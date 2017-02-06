Президент США пообещал поехать в Европу на майский саммит НАТО

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп согласился участвовать в майской встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе, сообщил Белый дом, добавив, что президент США обсудил с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом конфликт на востоке Украины, сообщает Reuters.

В предвыборную кампанию Трамп грозил заставить членов НАТО увеличить вклад в финансирование альянса для снижения финансовой нагрузки на США. Но это предложение встретило сопротивление и республиканцев, и демократов, обеспокоив и европейских союзников, которые опасаются, что разлад в альянсе играет на руку президенту России Владимиру Путину.

Трамп и Столтенберг "обсудили, как мотивировать всех членов НАТО выполнять обязательства о расходах, - сообщил Белый дом. - Президент Трамп согласился участвовать во встрече лидеров НАТО в Европе в мае".

Кроме того, Трамп и Столтенберг "обсудили возможность мирного разрешения конфликта на границе Украины".

Последняя неделя ознаменовалась резким ростом столкновений между украинскими военными и опирающимися на поддержку России сепаратистами, и противоборствующие силы винят друг друга в эскалации. Бои унесли более 40 жизней с обеих сторон.

Война на востоке Украины продолжается почти три года и унесла около 10.000 жизней. Трамп в конце прошлой недели обсудил положение дел с украинским президентом Петром Порошенко.