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  6 февраля 2017
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Компания Mercedes-Benz выпустит новый Gelandewagen

CA-NEWS (CA) - Компания Mercedes-Benz выпустит новый автомобиль, который пополнит серию внедорожников G-класса типа Mercedes-AMG G 63 6x6 и Mercedes-Benz G 500 4x4². На официальной страничке компании в Facebook был опубликован фото-тизер новой версии Gelandewagen.

Речь идет о трехдверном кузове кабриолет со складной мягкой крышей. Все подробности о новинке производитель должен раскрыть в ближайшее время.

По предварительным данным, экстремальный G-Класс кабрио получит индекс 4x4² G65 AMG и будет оснащаться впечатляющим 6-литровым двигателем V12 мощностью 612 л.с., а не стандартным V8 от на 422 л.с. от «квадратной пятисотки». Колея внедорожника, предположительно, будет увеличена на 287 мм по сравнению со стандартным экземпляром, в подвеске будут использоваться двойные регулируемые амортизаторы, а большие колеса получат размерность 325/55 R22.

Вдобавок автомобиль обзаведется мостами портального типа, понижающим рядом трансмиссии и 3 дифференциалами со 100-процентной блокировкой. Клиренс экстремального оффроад-кабриолета должен составить не менее 450 мм. А на задней двери багажного отделения будет размещена полноразмерная запаска, которая отсутствует у G 500 4x4².

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