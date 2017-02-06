«Самое большое семейное фото»: более 500 членов одной китайской семьи сфотографировались вместе

CA-NEWS (CA) - «Самое грандиозное семейное фото», сделанное во время празднования китайского Нового года по лунному календарю, стремительно набирает популярность в китайском сегмнте интернета, сообщает Синьхуа.

В кадр, снятый с помощью беспилотника в деревне Шишэ города Шэнчжоу пров. Чжэцзян «Восточный Китай», попали более 500 членов семейного рода Жэнь.

На фотографии представлены члены семьи с 25-го по 31-е поколение. Представители этого рода разбросаны по всей стране, они живут в Пекине, Шанхае, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, на Тайване и т.д. В этот раз они собрались вместе для обновления родословного древа.

«На дополнение родословной книги новыми данными у нас ушло два с половиной года», - сказал секретарь ячейки КПК деревни Шишэ Жэнь Туаньцзе. Праздник Весны стал хорошим поводом, чтобы пригласить всех представителей рода собраться вместе, вспомнить свои корни, узнать, кто где сейчас проживает, добавил он.

Праздник Весны, который в этом году пришелся на 28 января, является самым важным традиционным праздником в Китае, его принято встречать в семейном кругу.

Это фото было названо пользователями интернета «самым удивительным семейным фото» в нынешний праздник Весны.

«Китай становится все более современным, но корни китайцев на родной земле никогда не исчезнут, - отметил Жэнь Туаньцзе. - Куда бы они ни пошли, всегда будет что-то, что сведет вместе потомков одной семьи».