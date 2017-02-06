В Узбекистане появится новая награда «Гордость махалли»

CA-NEWS (UZ) - В целях повышения эффективности деятельности органов самоуправления граждан, превращения института махалли в самую близкую к населению, народную структуру,в Узбекистане решено учредить новую награду "Гордость махалли". Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

Президент Шавкат Мирзиёев на днях утвердит новый указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли", предусматривающий усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу. Новый институт также будет заниматься сохранением и развитием национальных и общечеловеческих ценностей; укреплением взаимодействия органов самоуправления граждан с государственными и негосударственными организациями.

Кабинету министров республики дано указание в двухмесячный срок разработать и утвердить Положение о нагрудном знаке "Махалла ифтихори", которым будут награждаться инициативные граждане и представители общественных структур, внесшие достойный вклад в осуществление задач органов самоуправления граждан.

До 1 декабря 2018 года будут построены здания комплексов «Центр махалли» в во всех областных центрах страны и республике, а также районах и городах.





