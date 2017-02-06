РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане появится новая награда «Гордость махалли»

CA-NEWS (UZ) - В целях повышения эффективности деятельности органов самоуправления граждан, превращения института махалли в самую близкую к населению, народную структуру,в Узбекистане решено учредить новую награду "Гордость махалли". Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

Президент Шавкат Мирзиёев на днях утвердит новый указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли", предусматривающий  усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу. Новый институт также будет заниматься сохранением и развитием национальных и общечеловеческих ценностей; укреплением взаимодействия органов самоуправления граждан с государственными и негосударственными организациями.

Кабинету министров республики дано указание в двухмесячный срок разработать и утвердить Положение о нагрудном знаке "Махалла ифтихори", которым будут награждаться инициативные граждане и представители общественных структур, внесшие достойный вклад в осуществление задач органов самоуправления граждан.

До 1 декабря 2018 года будут построены здания комплексов «Центр махалли» в во всех областных центрах страны и республике, а также районах и городах.



print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Панкратов Олег Михайлович
Вице-премьер-министр КР
Омуралиева Дамира Кемеловна
ректор Нарынского государственного университета , доктор экономических наук, профессор
Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна
проректор по науке, инновациям, технологиям и внешним связям НГУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×