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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
CA-NEWS (CA) - В провинции Чанаккале на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06.51 по местному времени, располагался в районе Айваджик.

Очаг залегал на глубине 9.25 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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