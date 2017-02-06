На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Азия и мир, происшествия
- 16:25, 06 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - В провинции Чанаккале на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06.51 по местному времени, располагался в районе Айваджик.
Очаг залегал на глубине 9.25 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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