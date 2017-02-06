РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Пекин для борьбы со смогом сократит потребление угля на 30%

CA-NEWS (CA) - Пекин усилит борьбу с загрязнением воздуха, сократив потребление угля на 30%, до 7 млн т в 2017 году, заявил мэр города Цай Ци, передает Синьхуа.

«Мы сократим использование угля на 30% - до менее семи миллионов тонн в 2017 году», - отметил он.

По его словам, будут приняты «экстра» меры по борьбе со смогом в 2017 году.

Мэр Пекина сказал на пресс-конференции, что администрация города продолжит снижать применение угля, поощряя жителей 700 поселков использовать экологически чистую энергию.

«Мы попробуем реализовать программы по отказу от использования угля в шести крупных районах и на севере Пекина», - заявил Цай Ци. Он отметил, что город перестанет использовать угольные котлы, которые каждый час выпускают не более 10 т пара.

Пекин также в этом году уберет с дорог 300 тыс старых автомобилей и будет продвигать использование автомобилей на новых источниках энергии.
Кроме того, Пекин сократит 300 тыс. старых транспортных средств и будет продвигать использование электрокаров.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Панкратов Олег Михайлович
Вице-премьер-министр КР
Омуралиева Дамира Кемеловна
ректор Нарынского государственного университета , доктор экономических наук, профессор
Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна
проректор по науке, инновациям, технологиям и внешним связям НГУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×