Пекин для борьбы со смогом сократит потребление угля на 30%

CA-NEWS (CA) - Пекин усилит борьбу с загрязнением воздуха, сократив потребление угля на 30%, до 7 млн т в 2017 году, заявил мэр города Цай Ци, передает Синьхуа.

«Мы сократим использование угля на 30% - до менее семи миллионов тонн в 2017 году», - отметил он.

По его словам, будут приняты «экстра» меры по борьбе со смогом в 2017 году.

Мэр Пекина сказал на пресс-конференции, что администрация города продолжит снижать применение угля, поощряя жителей 700 поселков использовать экологически чистую энергию.

«Мы попробуем реализовать программы по отказу от использования угля в шести крупных районах и на севере Пекина», - заявил Цай Ци. Он отметил, что город перестанет использовать угольные котлы, которые каждый час выпускают не более 10 т пара.

Пекин также в этом году уберет с дорог 300 тыс старых автомобилей и будет продвигать использование автомобилей на новых источниках энергии.

Кроме того, Пекин сократит 300 тыс. старых транспортных средств и будет продвигать использование электрокаров.