В Таджикистане назвали законным назначение сына президента мэром Душанбе

- Таджикистан, политика
- 17:07, 06 февраля 2017
- Просмотров: 867
- Обновлено: 17:36, 06 февраля 2017
По его словам, назначение Р. Эмомали является продолжением политики омолаживания кадров в системе государственной службы. Должность председателя города Душанбе является подотчётной премьер-министру республики, сообщает Авеста.
«Рустами Эмомали имеет три высших образования, что более чем достаточно для государственного служащего. Он работал на различных должностях, справится и с этой работой», — отметил Давлатов.
«Если человек родился в президентской семье, разве он не имеет права работать в государственной службе, занимать должности», — задался вопросом Дж. Давлатов.
В Агентстве государственной службы, также сообщили, что ранее для заместителей председателей городов и районов был организован курс повышения квалификации.
«В будущем такие курсы планируется организовать для председателей городов и районов», — подчеркнул Джума Давлатов.