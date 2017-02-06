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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане назвали законным назначение сына президента мэром Душанбе
CA-NEWS (TJ) - Назначение Рустама Эмомали на должность мэра города Душанбе не противоречит законодательству страны. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции директор Агентства государственной службы при президенте Таджикистана Джума Давлатов.

По его словам, назначение Р. Эмомали является продолжением политики омолаживания кадров в системе государственной службы. Должность председателя города Душанбе является подотчётной премьер-министру республики, сообщает Авеста.

«Рустами Эмомали имеет три высших образования, что более чем достаточно для государственного служащего. Он работал на различных должностях, справится и с этой работой», — отметил Давлатов.

«Если человек родился в президентской семье, разве он не имеет права работать в государственной службе, занимать должности», — задался вопросом Дж. Давлатов.

В Агентстве государственной службы, также сообщили, что ранее для заместителей председателей городов и районов был организован курс повышения квалификации.

«В будущем такие курсы планируется организовать для председателей городов и районов», — подчеркнул Джума Давлатов.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
tusha
18:07, 06 февраля 2017
все в стране для семьи президента, и работа в госорганах тоже!
Нет аватара
MbIPKOBKA
17:43, 06 февраля 2017
Ну если в президентской семь, тогда конечно имеет право.
кто есть кто
Панкратов Олег Михайлович
Вице-премьер-министр КР
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