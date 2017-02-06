РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Число погибших от схода снежных лавин на дороге Душанбе-Худжанд, достигло 10 человек
CA-NEWS (TJ) - Число погибших в результате схода серии снежных лавин, произошедших 28-29 января текущего года на автодороге Душанбе-Худжанд, достигло 10 человек.

Накануне сотрудниками Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана было обнаружено тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести с 28 января.

Ранее сообщалось, что в результате схода снежных лавин на автодороге Душанбе-Худжанд погибли девять человек, один считался без вести пропавшим.

До настоящего времени обнародовано имя лишь одного погибшего – сотрудника ОМВД Варзобского района, сержанта милиции Саюмарса Гулмадова, который попал под очередную лавину во время спасения людей, сообщает Авеста.

Тем временем движение по указанной автодороге временно приостановлено из-за схода лавин на участке с 48 по 73 км дороги. На месте работает дорожная техника таджикского филиала компании IRS.

КЧС страны выступил сегодня с очередным призывом к водителям – воздержаться от поездок по горным автодорогам, в том числе по дороге Душанбе-Худжанд в связи с лавиноопастностью.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Панкратов Олег Михайлович
Вице-премьер-министр КР
Омуралиева Дамира Кемеловна
ректор Нарынского государственного университета , доктор экономических наук, профессор
Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна
проректор по науке, инновациям, технологиям и внешним связям НГУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×