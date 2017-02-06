Число погибших от схода снежных лавин на дороге Душанбе-Худжанд, достигло 10 человек

- Число погибших в результате схода серии снежных лавин, произошедших 28-29 января текущего года на автодороге Душанбе-Худжанд, достигло 10 человек.

Накануне сотрудниками Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана было обнаружено тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести с 28 января.

Ранее сообщалось, что в результате схода снежных лавин на автодороге Душанбе-Худжанд погибли девять человек, один считался без вести пропавшим.

До настоящего времени обнародовано имя лишь одного погибшего – сотрудника ОМВД Варзобского района, сержанта милиции Саюмарса Гулмадова, который попал под очередную лавину во время спасения людей, сообщает Авеста.

Тем временем движение по указанной автодороге временно приостановлено из-за схода лавин на участке с 48 по 73 км дороги. На месте работает дорожная техника таджикского филиала компании IRS.

КЧС страны выступил сегодня с очередным призывом к водителям – воздержаться от поездок по горным автодорогам, в том числе по дороге Душанбе-Худжанд в связи с лавиноопастностью.