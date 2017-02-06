Две девочки из Восточного Казахстана были вовлечены в игру «Синий кит», - прокуратура области

CA-NEWS (KZ) - В Восточном Казахстане выявили двух девочек, которые интересовались игрой для самоубийц "Синий кит" в соцсетях, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается, девочки были обнаружены представителями прокуратуры во время специального мониторинга в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Типичный Семск".

Там были размещены материалы, которые могли пропагандировать суицид. "Так, на фоновом фото указанной группы вчера вечером появился пролетающий над мостом и улицами Семея кит. Зачастую такое изображение служит опознавательным символом смертельной игры "Синий кит". О выполнении заданий, ведущих к суициду, разгорелась дискуссия между пользователями паблика. В результате 16-летняя школьница и 17-летняя учащаяся колледжа из Семея оставили комментарии, в которых положительно отозвались об игре. Сотрудники прокуратуры Семея тщательно изучили страницы несовершеннолетних и выяснили, что девочки-подростки состояли в группах, в которых пропагандируется суицид, а пользователям предлагают сыграть в смертельную игру. Как пояснили несовершеннолетние, они не успели принять участие в выполнении заданий. Примечательно, что девочки воспитываются в благополучных семьях, правда и в том и другом случае без отцов. Сейчас с несовершеннолетними работают психологи", - рассказали в пресс-службе прокуратуры ВКО.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что сейчас органы внутренних дел изучают содержимое страницы "Типичный Семск", чтобы установить администратора группы и цели, которые он преследовал, размещая фото с китами. Кроме того в социальной сети "ВКонтакте" прокуратура обнаружила 9 групп, пропагандирующих насилие и суицид. По всем выявленным группам, в которых содержится информация, пропагандирующая суицид среди несовершеннолетних, прокуратура ВКО будет решать вопрос о блокировке доступа к таким ресурсам на территории Казахстана.

Напомним, игра "Синий кит" или "Дом китов", распространенная сейчас в Сети, предлагает участникам 50 заданий в течение 50 дней. Финальное задание на 50 день всегда одинаково - совершить самоубийство. Организаторы угрожают расправой родственникам несовершеннолетнего, если он откажется участвовать в очередном этапе. В Российской Федерации уже было зарегистрировано несколько случаев суицидов среди подростков, сыгравших в онлайн-игру. На фоновом рисунке таких групп, как правило, изображают кита.