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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Афганистана женщина выпрыгнула из окна с двумя детьми из-за повторного брака мужа

CA-NEWS (CA) - На севере Афганистана 35-летняя женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из окна здания вместе со 2-мя детьми, сообщает издание Khama Press со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент произошел в городе Мазари-Шариф афганской провинции Балх

По данным издания Pajhwok, на отчаянный шаг женщину толкнули сообщения мужа о предстоящем втором браке.

Женщина была доставлена в местную больницу. В настоящее время женщина и двое ее детей находятся в критическом состоянии.

Ранее, в той же провинции Балх ревнивый муж отрезал 23-летней женщине оба уха.

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