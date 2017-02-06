На севере Афганистана женщина выпрыгнула из окна с двумя детьми из-за повторного брака мужа
- Азия и мир, происшествия
- 17:23, 06 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - На севере Афганистана 35-летняя женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из окна здания вместе со 2-мя детьми, сообщает издание Khama Press со ссылкой на местных чиновников.
Инцидент произошел в городе Мазари-Шариф афганской провинции Балх
По данным издания Pajhwok, на отчаянный шаг женщину толкнули сообщения мужа о предстоящем втором браке.
Женщина была доставлена в местную больницу. В настоящее время женщина и двое ее детей находятся в критическом состоянии.
Ранее, в той же провинции Балх ревнивый муж отрезал 23-летней женщине оба уха.
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