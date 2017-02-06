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  6 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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МИД России и Узбекистана провели консультации по работе со СМИ
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 6 февраля, в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских консультаций, сообщила пресс-служба МИДа.

Российскую сторону представляла делегация во главе с заместителем директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Александром Бикантовым.

Стороны обменялись мнениями по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со СМИ, обсудили возможности расширения сотрудничества в данной сфере.

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