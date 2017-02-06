Рак легких - «убийца номер один» среди всех онкологических заболеваний в Китае

CA-NEWS (CA) - Ежегодно в Китае от рака легких умирают около 591 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственным центром по онкологическим заболеваниям к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается сегодня, 4 февраля, передает газета «Жэньминь Жибао».

Заболеваемость и смертность онкологическими заболеваниями составляют в Китае, соответственно, 270,59 и 163,83 случая на 100 тыс жителей. И по заболеваемости, и по смертности первое место, согласно данным центра, занимает рак легких: ежегодно в стране выявляется примерно 733 тыс больных этим недугом, 489 тыс из них мужчины; умирают от этого вида рака 591 тыс человек, включая 402 тыс представителей сильного пола.

Как сообщается, мужчины в целом страдают онкологическими заболеваниями чаще, чем женщины, а городское население - чаще, чем жители сельских районов, но при этом в сельских районах уровень смертности выше.