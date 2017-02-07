В Узбекистане отреставрировали уникальный скелет утконосого динозавра

- В Узбекистане скелет прохенеозавра (утконосого травоядного динозавра), выставленный в Геологическом музее республики, местные специалисты после переезда музея в новое здание покрыли специальным лаком, который предохранит его от воздействия неблагоприятных внешних факторов, сообщает ТАСС.

Останки прохенеозавра нашли в 1961 году студенты геологического факультета Ташкентского университета, проводившие раскопки. Скелет был обнаружен в 45 км от Ташкента в местечке Келес на границе Узбекистана и Казахстана. По мнению палеонтологов, главная ценность находки в том, что в очень хорошем состоянии сохранилось более 70% скелета. Это позволило московским специалистам, к которым на исследование были отправлены кости, воссоздать недостающие, в основном мелкие, детали и собрать один из наиболее точных из известных в мире скелетов утконосого динозавра.

Высота ташкентского прохеозавра - 2,15 метра, а длина - 3,75 метра. Весил он, по разным оценкам, тонну с небольшим и был миниатюрным относительно собратьев из других групп динозавров. На территории республики ученые находили фрагменты монстров, весивших более 50 тонн, а в длину достигавших 30 метров. По словам сотрудницы музея Мадины Раджабовой, не случайно утконосого динозавра часто называют неуклюжим животным. Он как бы собран из деталей разных существ. Хвост у него как у крокодила, шея - жирафа, а передние лапы напоминают руки человека.

Геологический музей Узбекистана, где выставлен скелет динозавра, был образован еще в 1926 году. Его фонды насчитывают более 50 тыс. минералов, образцов руд и археологических находок, многие из которых уникальны.