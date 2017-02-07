Лже-экстрасенсов из Узбекистана будут судить в Москве за мошенничество

CA-NEWS (UZ) - Обманувшая 55 человек группа экстрасенсов, в том числе из Узбекистана, предстанет перед судом в Москве. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 10 участников группы жителей Москвы и Московской области, а также граждан Республики Узбекистан и Украины в возрасте от 24 до 44 лет.

По версии следствия, с января 2014 года по октябрь 2015 года сообщники входили в состав организованной в Ярославской области группы «экстрасенсов» и «ясновидящих».

Для привлечения клиентов злоумышленники размещали рекламу в различных теле- и радиопередачах, с указанием телефонных номеров колл-центра. Под видом оказания услуг в области парапсихологи, экстрасенсорики и целительства они похищали денежные средства звонивших клиентов, убеждая в решении всех проблем путем проведения специальных сеансов.

Лже-целители по телефону убеждали граждан в необходимости неоднократного проведения таких сеансов и приобретения оккультной символики, без которой якобы сеанс не окажет положительного воздействия. Кроме этого, сообщники запугивали обратившихся негативными последствиями в случае отказа от экстрасенсорной помощи, вплоть до летального исхода.

Всего от действий мошенников пострадали 55 граждан – жители различных регионов России в возрасте от 33 до 80 лет, которым причинен ущерб на общую сумму более 20 млн рублей ($340 тыс по курсу ЦБ РФ).

В октябре 2015 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из организаторов преступной группы и некоторые сообщники. В феврале 2016 года деятельность группы была полностью пресечена.

Восемь обвиняемых содержатся под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.